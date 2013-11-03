США та Німеччина можуть укласти договір про "нешпигунство" - джерело

Угода заборонить стеження спецслужб країн за громадянами і політиками протилежної сторони, зазначає видання. Про це журналістам недільного доповнення газети Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung розповіло неназване джерело в уряді ФРН. Країни провели консультації з цього питання в середині тижня, коли в США побувала делегація високопоставлених чиновників з Німеччини. У найближчі тижні сторони узгодять текст договору. Очікується, що він буде укладений до початку 2014 року, повідомляє РІА Новости.

У жовтні відносини США та Німеччини затьмарив черговий виток шпигунського скандалу. У ЗМІ з'явилися повідомлення, що спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель. Раніше повідомлялося, що американські спецслужби щомісяця відстежували майже 500 мільйонів контактів німецьких громадян в телекомунікаційних мережах.

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У свою чергу, директор національної розвідки США Джеймс Клеппер у виправдання діяльності своїх підлеглих заявив, що союзники Вашингтона також здійснюють збір американських розвідданих. Німецька служба зовнішньої розвідки (BND) негайно відповіла на ці заяви, відкинувши звинувачення у стеженні за американськими політиками і розвідслужбами.