Китай потерпає від снігопадів (фото)

Рух транспорту в провінціях Хейлунцзян і Цзілінь (Північно-Східний Китай) паралізовано внаслідок снігопаду, повідомляє Сіньхуа.

Так, через снігову бурю, яка лютує з суботи, тут було закрито рух по ряду швидкісних шосе. Не виключено, що можуть бути затримані авіарейси.

У суботу в багатьох районах Хейлунцзян товщина сніжного покриву досягла 10 см, включаючи провінційну столицю Харбін, зазначили в Хейлунцзянскій провінційному метеорологічному центрі. За прогнозом синоптиків, сильний снігопад в деяких районах не припиниться до вівторка.

Кілька швидкісних автомобільних доріг в провінції залишаються перекритими. Міжнародний аеропорт у Харбіні Тайпин оголосив "жовтий" рівень небезпеки, що попереджає про можливу затримку рейсів в умовах того, що сьогодні вранці в районі аеропорту видимість опустилася нижче 500 метрів. В даний момент аеропорт функціонує в нормальному режимі.

Щільним шаром снігу також покрита сусідня з Хейлунцзяне провінція Цзілінь, де також припинено рух по ряду автотрас.

Місцева метеорологічна служба сьогодні вранці оголосила про "помаранчевий" рівень небезпеки у зв'язку з рясним снігопадом, згідно з яким у східних районах провінції очікуються безперервні сильні снігопади протягом майбутніх 24 годин.

Національний метеорологічний центр КНР /НМЦ/ сьогодні вранці також оголосив "жовтий" рівень попередження небезпеки снігопаду. Нагадаємо, що подібне попередження було поширене і вчора.

У НМЦ відзначили, що з неділі по понеділок на провінції Хейлунцзян, Цзілінь і Ляонін обрушиться сильний снігопад і товщина сніжного покриву досягне місцями 20 см.

У понеділок сніговий фронт пересунеться на схід, прогнозують у НМЦ, додавши, що він втратить силу у вівторок.

У КНР прийнята чотирирівнева система попереджень про стихійні лиха, в якій рівень небезпеки в міру зростання небезпеки позначається блакитним, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.