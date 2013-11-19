У Казані підвищили заходи безпеки у зв'язку із загрозою теракту

У Казані у зв'язку з терористичним погрозами під посилений контроль узяті метрополітен, вокзали, інші громадські місця, на вулиці вийшли посилені патрулі. Про це повідомили ІТАР-ТАРС в прес-службі мерії.

За словами керівника виконкому Казані, заступник керівника міської антитерористичної комісії міста Олексія Песошина, відповідні заходи прийняті за підсумками засідання антитерористичної комісії республіки. Президент Татарстану Рустам Мінніханов дав вказівку силовим структурам та органам виконавчої влади посилити роботу щодо забезпечення безпеки громадян.

"Першочергові завдання - забезпечити безпеку на об'єктах промисловості, життєзабезпечення, у торгово-розважальних центрах, готелях і ринках", - сказав Песошин. Відповідні пам'ятки для населення вивішені в громадських місцях. "Окремі рекомендації поліції - щодо підприємств, що залучають мігрантів, місця компактного проживання іноземців", - додав начальник УВС Казані Валерій Красильников.

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Керівники правоохоронних структур доповіли про виявлення та знешкодження 17 листопада саморобних вибухових пристроїв у Нижньокамську і в Олексіївському районі Татарстану. За фактом НП порушено кримінальні справи, ведеться слідство.

У ту ж ніч на 17 листопада було спалено православні церкви в селі Леніне Новошешмінського району та місті Чистополі.