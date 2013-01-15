У Полтаві посилили вуличні патрулі

Як повідомив УНІАН начальник відділу у зв'язках з громадськістю УМВС у Полтавській області Юрій Сулаєв, у зв'язку із зростанням кількості пограбувань і вуличної злочинності в регіоні, керівництвом УМВС ухвалено рішення залучити до охорони громадського порядку співробітників апарату обласної міліції.

«Працівники апарату патрулюють вулиці з метою посилення профілактики злочинів. Для цього склали спеціальний графік, і на чергування виходитимуть всі - від сержантів до полковників. За цю роботу працівники одержать доплату до заробітної плати згідно із законодавством, тому про порушення прав мова не йде», - сказав Ю.Сулаєв.

Перед патрулюванням працівники одержують зброю, після чергування, що триває до 22 години, здають.

Він також додав, що у міліціонерів робочий день ненормований, оскільки вони перебувають не на роботі, а на службі.