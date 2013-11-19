Посла Іспанії викликали до британського МЗС через судно біля Гібралтару

Посла Іспанії Федеріко Трілла викликано до МЗС Великобританії у зв'язку з порушенням іспанським судном межі територіальних вод британського Гібралтару, повідомляє РІА Новости.

"Незважаючи на багаторазовий вираз нашими дипломатами протесту Іспанії у зв'язку із вторгненням в останні місяці до британських територіальних вод, іспанське дослідницьке судно Ramon Margalef протягом 20 годин 18 і 19 листопада знаходилося у британських територіальних водах Гібралтару. Після звернення по радіозв'язку від судна була відповідь, що воно проводить наглядову роботу з дозволу іспанської влади і в ім'я інтересів європейського співтовариства", - йдеться в заяві британського міністра у справах Європи Девіда Лідінгтона.

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"Я різко засуджую це провокаційне вторгнення і закликаю іспанський уряд не допускати подібного надалі. Ми готові робити все необхідне для захисту суверенітету Гібралтару, його економіки і безпеки. Ми вважаємо, що Іспанія, Гібралтар і Великобританія зацікавлені в тому, щоб уникати подібних інцидентів, оскільки вони шкодять діалогу та співпраці", - зазначив Лідінгтон.

З іспанським послом на даний час розмовляє в.о. постійного заступника міністра закордонних справ Меттью Райкрофт. У розмові Райкрофт повинен підкреслити серйозну стурбованість Великобританії у зв'язку зі сформованою ситуацією, наголошується у повідомленні МЗС.

"Я доручив викликати іспанського посла у зв'язку з останнім неприйнятним вторгненням до британських територіальних вод Гібралтару", - зазначив, у свою чергу, глава відомства Вільям Хейг у мікроблозі в Twitter.