Великобританія направить до Гібралтара військові кораблі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Sky News.

За словами представника міністерства оборони країни, маневри будуть проведені в рамках планових навчань. Як повідомляє телеканал з посиланням на джерело в офісі прем'єр-міністра, Девід Кемерон під час телефонної розмови з іспанським прем'єром Маріано Рахоєм попередив його про майбутні маневри.

Під час телефонної розмови в середу Кемерон також висловив серйозну заклопотаність планами Мадрида посилити контроль на кордоні з Гібралтаром і попередив, що це може призвести до погіршення британсько-іспанських відносин.

На тему: Іспанія обмірковує, як покарати британський Гібралтар

Раніше влада Іспанії заявила, що планує ввести плату розміром 50 євро за перетин кордону між Гібралтаром і Іспанією, крім цього, існують плани закрити повітряний простір для літаків, що прямують в аеропорт Гібралтара. Минулого тижня посол Іспанії був викликаний в МЗС Великобританії для пояснення ситуації щодо затримок на кордоні з Гібралтаром, спровокованих введенням додаткових перевірок.

Гібралтар вже протягом трьох століть залишається каменем спотикання у відносинах між Іспанією і Великобританією. Англійці контролюють скелясту ділянку південного узбережжя Піренейського півострова площею в 6,5 квадратного кілометра з населенням в 30 тисяч людей.