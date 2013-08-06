Іспанія обдумує, як покарати британський Гібралтар

Обурення іспанців викликало рішення Гібралтару (територія Великобританії) звести загорожі у спірних водах. Вкопані у дно бетонні стовпи, начебто, мають сприяти відновленню популяції риб. Іспанська влада ж каже, що конструкції закриють доступ до зон промислу їхнім рибалкам, повідомляє Euronews.

Мадрид пригрозив вжити ряд заходів у відповідь.

Іспанія уже ввела митний контроль, який у розпал сезону відпусток спричинив кілометрові черги на кордоні з Гібралтаром. А у майбутньому за перетин контролю ще й планують брати спецзбір: 50 євро.

Також Мадрид погрожує встановити податковий контроль над шістьма тисячами гібралтарців, які мають нерухомість в Іспанії. Також розглядають варіант закриття повітряного простору Іспанії для літаків, що прямують до Гібралтару.