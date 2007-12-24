ЦВК Узбекистану зафіксував явку 90% на президентських виборах

08:07, 24 грудня 2007
Світ
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Опозиціонери оголосили вибори нечесними

Явка на президентських виборах в Узбекистані становила 90,6% або 14 мільйонів 765 тисяч 447 осіб. Про це журналістам повідомив голова ЦВК Узбекистану.

Як передає АПН, за його словами, «вибори пройшли з дотриманням законодавства Узбекистану і відповідно до міжнародних норм»

Попередні підсумки виборів оприлюднять у понеділок, 24 грудня о 18.00.

В той же час опозиціонери і правозахисники оголосили, що нинішні президентські вибори не були ні вільними, ні чесними.

Як зазначає радіо «Свобода», в країні немає офіційно зареєстрованих опозиційних партій. Практично ніхто з оглядачів не сумнівається, що перемогу здобуде нинішній президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, який перебуває при владі вже 18 років.

Його суперники - три маловідомі політики, які не одноразово публічно висловлювали підтримку І.КАРІМОВУ.

На виборах були присутніми спостерігачі від 30 країн і 5 міжнародних організацій, у тому числі й від ОБСЄ (26 осіб). Західні журналісти на вибори не були допущені. Зарубіжні правозахисники неодноразово піддавали критиці режим І.КАРІМОВА за численні порушення прав людини.

 

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