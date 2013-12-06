У Росії багато пілотів цивільної авіації літають з фіктивними дипломами – СК РФ

У Росії багато пілотів цивільної авіації літають з фіктивними дипломами.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

Слідчий комітет зацікавився системою підготовки пілотів після аварії «Боїнга-737» в Казані, оскільки командир літака, що розбився, перенавчався в сумнівному навчальному центрі.

«У нас є всі підстави припускати, що багато пілотів, а це, насамперед, стосується невеликих авіакомпаній, одержали, по суті, фіктивні свідоцтва пілотів комерційної авіації, оскільки фактично не проходили підготовку», - сказав Маркін.

Він пояснив, що такі свідоцтва видає Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) на підставі документів про підготовку і перепідготовку на курсах авіаційних навчальних центрів, яких у Росії більше 100.

«Тут, насамперед, виникають питання до Росавіації, оскільки саме вона ліцензує ці навчальні центри і повинна здійснювати контроль над їх роботою», - додав Маркін.

Водночас у Росавіації перевіряють легітимність видачі свідоцтв всім пілотам, що перенавчилися з штурманів і бортінженерів у 2009 році.

«Федеральне агентство повітряного транспорту відповідно до наказу керівника Росавіації проводить перевірки легітимності видачі пілотських свідоцтв всім тим, хто перенавчався з штурманів і бортінженерів за цільовими програмами перепідготовки, яка здійснювалася в 2009 році», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час заходу на посадку в аеропорту Казані розбився літак «Боїнг-737-500» компанії «Татарстан». Загинуло 6 членів екіпажу і 44 пасажири, зокрема громадянка України 1958 р.н.

Сьогодні, 6 грудня, в Слідчому комітеті РФ повідомили про проведення обшуків у Росавіації.

«На сьогодні встановлено, що командир літака Рустем Саліхов мав спеціальність штурмана повітряного судна, а потім він нібито одержав свідоцтво пілота комерційної авіації в одному з авіаційних навчальних центрів, які ліцензуються Федеральним агентством повітряного транспорту (Росавіацією). У слідства виникли сумніви в законності діяльності вказаних авіаційних навчальних центрів, які зараз ліквідовано. У зв'язку з цим сьогодні Головним слідчим управлінням СК Росії у ряді департаментів Росавіації проводяться обшуки, пов'язані з вилученням документації, що стосується діяльності цих навчальних центрів», - йдеться в повідомленні.