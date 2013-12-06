У Росії завершили ідентифікацію решток загиблих унаслідок авіакатастрофи в Казані

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС у Республіці Татарстан.

«Сьогодні вночі в генетичній лабораторії експертно-криміналістичного центру МВС Татарстану завершено ідентифікацію останків останнього пасажира «Боїнга», який зазнав катастрофи, – громадянки Великобританії 1960 року народження. Дослідження виконано в найкоротші терміни за генетичними зразками її родичів», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі впізнано всіх 50 людей, які перебували на борту «Боїнга», що розбився в Казанському аеропорту 17 листопада 2013 року.

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Водночас, головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації продовжується розслідування у кримінальній справі, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох чи більше осіб), за фактом катастрофи літака «Боїнг-737» у Казані.

В рамках кримінальної справи слідчі продовжують встановлювати обставини навчання і перепідготовки членів екіпажу "Боїнга", що розбився. На сьогодні встановлено, що командир літака Рустем Саліхов мав спеціальність штурмана повітряного судна, потім він нібито одержав свідоцтво пілота комерційної авіації в одному з авіаційних навчальних центрів, що ліцензованих Федеральним агентством повітряного транспорту (Росавіацією. У слідства виникли сумніву в законності діяльності вказаних авіаційних навчальних центрів, які нині ліквідовано. У зв'язку з цим сьогодні Головним слідчим управлінням СК Росії у ряді департаментів Росавіації проводяться обшуки, пов'язані з вилученням документації, що стосується діяльності цих навчальних центрів. Після завершення обшуків слідчі допитають керівників цих департаментів.

За результатами проведеної експертизи ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння в крові пілотів не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час заходу на посадку в аеропорту Казані розбився літак «Боїнг-737-500» компанії «Татарстан». Загинули 6 членів екіпажу і 44 пасажири, зокрема громадянка України 1958 р.н.