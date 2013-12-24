Казахстан незадоволений домінуванням росіян у ЄЕК

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сказав перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав сьогодні в Москві.

"У Мінську ми знову ж таки домовилися, щоб не було недовіри між нами, налагодити ефективну роботу нашої Комісії, вирішити питання про рівне представлення наших громадян у департаментах ЄЕК. Ми говорили: директор, два заступники, домовилися. 23 департаменти, по сім очолюють Казахстан і Білорусь, дев'ять – громадяни Росії. І скрізь принцип, що там всі три держави будуть (представлені). В деяких департаментах уже працюють три-чотири заступники, і всі – російські громадяни. Навіщо таке розпилювання коштів? Я думаю, навпаки, нам треба їх до двох скоротити й заощадити гроші. Стосовно решти співробітників департаментів пропонується норма з урахуванням пайової участі держав-членів", - сказав Назарбаєв.

При цьому він підкреслив, що зараз немає необхідності надмірно розширювати повноваження ЄЕК.

"Їх (повноважень) достатньо, давайте працюватимемо. Про це ми говорили і в Астані, і в жовтні в Мінську. Разом із тим у процесі роботи над проектом договору простежується безліч моментів, де Комісія намагається взяти на себе додаткові повноваження. Можливо, вони потрібні, ці повноваження, але це треба тут обговорити і наділити такими повноваженнями, а не прагнути взяти собі те, чого немає", - сказав Назарбаєв.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року голова ЄЕК Віктор Христенко заявляв, що в Євразійській економічній комісії переважатимуть представники Росії.

«Впевнений, що ми протягом найближчих двох місяців сформуємо кістяк кадрового складу відповідно до представленості країн усередині цього професійного складу. Нагадаю, що, за затвердженими документами, представленість на рівні 6% у Республіки Білорусь, 10% - Республіки Казахстан і 84% - РФ», - сказав тоді Христенко.