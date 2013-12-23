Президенти країн МС завтра обговорять приєднання Вірменії і Киргизії

Президенти країн Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану – 24 грудня в Кремлі розглянуть перспективи розширення складу учасників процесу євразійської економічної інтеграції, включаючи хід приєднання Вірменії і Киргизії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у матеріалах прес-служби Президента Росії до засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, яке відбудеться у вівторок в Москві.

«Планується, що глави держав також розглянуть перспективи розширення складу учасників процесу євразійської економічної інтеграції, включаючи хід приєднання Вірменії і Киргизії», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що основною темою саміту стане підготовка проекту договору про Євразійський економічний союз (ЄАЕС). Президентам належить розглянути підсумки роботи експертів по першій – інституційній – частини документа і затвердити її. У ній визначаються міжнародно-правовий статус, мета і механізми діяльності союзу, сформульовані його основні принципи: співпраця на взаємовигідній основі для зближення економік «трійки», їх гармонійного розвитку і зміцнення конкурентоспроможності. Розпочато узгодження функціональної частини договору. Вона міститиме конкретні зобов'язання з питань свободи руху товарів, послуг, капіталів і трудових ресурсів. Договір планується підписати не пізніше травня 2014 року, потім подати на ратифікацію до національних парламентів – з тим, щоб ЄАЕС запрацював з 1 січня 2015 року.

Крім того, на порядку денному саміту – ухвалення низки інших рішень, зокрема у сфері антимонопольної політики і захисту добросовісної конкуренції. Повноваження з регулювання трансграничних ринків країн-членів МС у цій сфері будуть передані ЄЕК, в рамках Суду ЄврАзЕС створюється спеціальний суддівський склад для розгляду справ про порушення єдиних правил конкуренції. Належить схвалити перелік чутливих товарів, стосовно яких зміна ставки ввізного митного збору приймається Радою ЄЕК. На затвердження членів ВЄЕС буде також представлений проект бюджету ЄЕК на 2014 рік.

Для участі в засіданні запрошені президенти Вірменії і Киргизії, а також прем'єр-міністр України Микола Азаров.