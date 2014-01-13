ВВС Нігерії помилково завдали авіаудару по кортежу сенатора

За словами сенатора, інцидент стався в суботу поблизу села Ардок у федеральному штаті Борно, яке до цього піддалося нападу бойовиків. Літак ВПС Нігерії скинув на кортеж Ндуме чотири авіабомби, але завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав, пише РІА Новости.

Представник армії Нігерії Мохаммед Долі (Muhammed Dole) в неділю заявив, що йому нічого не відомо про інцидент з кортежем сенатора, але підтвердив, що в районі села Ардок в суботу проводилася військова операція за участю ВВС. Представники служби безпеки Нігерії, у свою чергу, назвали авіаудар по кортежу Ндуме "робочої помилкою".

На півночі Нігерії діє угрупування "Боко Харам". Її члени добиваються введення шаріату і викорінення західної моделі освіти по всій країні. "Боко Харам" стоїть за більшістю терактів, які регулярно відбуваються в Нігерії. У листопаді США визнали угруповання терористичною організацією.