Лукашенко обіцяє украй чесні президентські вибори



Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на зустрічі з керівниками провідних білоруських ЗМІ.

«Президентські вибори в 2015 році стануть серйозним іспитом. 15-ий рік у нас буде Роком молоді. Країну треба поступово передавати в інші руки. Ми молоді віддаємо демократично можливість і вибирати, і діяти», - зазначив Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що на виборах все буде гранично чесно. Також Лукашенко закликав не допустити революції.

«Багатства це не додасть, але озлобить президента, а з моїм характером це дуже небезпечно... Все буде рішенням більшості з повагою до меншості», - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, що сьогодні в новому Палаці Незалежності пройшла зустріч Президента Білорусі з керівниками найбільших білоруських засобів масової інформації.