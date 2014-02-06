У передмісті Ніцци в супермаркеті обвалилася частина даху

Рятувальники шукають під завалами можливих постраждалих, повідомляє РИА Новости з посиланням на французькі ЗМІ.

За даними видання Nice-Matin, інцидент стався в магазині Carrefour в торговій зоні Ленгостьер на північному заході від Ніцци. Близько 17.30, коли в магазині було багато людей, обвалилася частина покрівлі площею близько 200 квадратних метрів.

В результаті обвалення постраждали дві особи. За свідченнями очевидців, під уламками могли виявитися ще троє. Однак рятувальники, які працюють на місці події, поки що нікого не виявили.

"Ми на 95% впевнені, що під завалами нікого немає", - заявив в ефірі телеканалу BFMTV мер Ніцци Крістіан Естрозі, який прибув на місце події.