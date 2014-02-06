У Казахстані побудують першу приватну в'язницю

У Казахстані з'являться приватні в'язниці. Першу таку установу побудують у Караганді (місто в центральній частині республіки). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ТДК-42, заявив міністр внутрішніх справ Калмуханбет Касімов.

Вартість проекту оцінюється в 25 мільярдів тенге (160,5 мільйонів доларів). Місцева влада вже виділила землю для нової в'язниці. Як пояснив заступник голови КВС (кримінально-виконавчої системи) МВС Мейрам Аюбаев, установу збудують за рахунок інвесторів.

«Виграє держава, тому що вона гроші не виділяє, виграє бізнесмен, тому що він вклав свої гроші і звідти отримав прибуток. За рахунок обслуговування. Це все одно що готельний бізнес», - цитує його слова телеканал КТК.

Місткість в'язниці складе 1,5 тисячі ув'язнених. У ній будуть перебувати жителі Карагандинської області. Майбутній власник виправної установи зможе організувати на його території своє виробництво або, наприклад, добувати вугілля з довколишніх шахт. Брати участь у тендері на будівництво зможе будь-який приватний підприємець, однак його перевірять на можливу наявність зв'язків з кримінальним світом.

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Ідея будівництва в'язниць за принципом державно-приватного партнерства обговорюється в Казахстані не перший місяць. Минулого літа цю ідею озвучив заступник голови ККВС (комітету кримінально-виконавчої системи) Жанат Кешубаєв.

На даний час Казахстан займає 31 місце в світі за кількістю засуджених на 100 тисяч людей. За даними на 1 серпня минулого року, в місцях позбавлення волі республіки перебувало близько 50 тисяч осіб.