У Швейцарії хочуть ввести квоти на в'їзд іноземців в країну

Громадянам належить проголосувати за квоти на в'їзд іноземців в країну. При цьому політики з SVP пропонують не робити різниці між біженцями з країн Близького Сходу та Євросоюзу, повідомляє Лента.ру.

Досі мешканці ЄС могли вільно приїжджати в Швейцарію на роботу в рамках угоди про свободу пересування всередині Євросоюзу. Громадяни ЄС складають дві третини приїжджих до Швейцарії. Зараз в країні існують тільки квоти на в'їзд мігрантів з країн, що не входять в ЄС.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, ініціативу SVP підтримують від 37 до 43 відсотків населення. При цьому в деяких кантонах (наприклад, в Тічино на півдні країни) ідею правих схвалює більше половини жителів. Зокрема, в Тічино щодня на роботу їздять 60 тисяч італійців. Місцеві жителі, чисельність яких становить 350 тисяч, стверджують, що тим самим іноземці відбирають у них робочі місця.

Зараз у Швейцарії проживає близько восьми мільйонів осіб. За деякими оцінками, якщо б не імміграція, чисельність населення зараз залишалася б на рівні 1970-го року, коли вона становила п'ять мільйонів осіб.