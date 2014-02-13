Через снігову бурю в США скасовано тисячі авіарейсів, на трасах - величезні затори

Через сильний сніг і обледеніння у середу було скасовано більше трьох тисяч авіарейсів, а у ряді міст і на швидкісних шосе утворилися величезні автомобільні пробки, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожУ шести штатах США оголошено надзвичайний стан через снігопадиЗа даними телекомпанії CBS, у результаті автомобільних аварій, пов'язаних з негодою, загинули щонайменше 9 осіб.

Пізно ввечері середи сніжна буря, що рухається на північ, досягла столиці США. У Вашингтоні і прилеглих до нього районах вживаються особливі запобіжні засоби. Влада рекомендує громадянам утриматися від поїздок на автомобілях, скасовано заняття у школах, закрито багато установ. За прогнозами метеорологів, за добу у Вашингтоні може випасти до 20 см снігу.

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До кінця дня у четвер снігопади очікуються в Нью-Йорку, де може випасти до 25 см снігу.