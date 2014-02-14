Екс-конгресмен США закликав помилувати Сноудена

Колишній американський конгресмен Рон Пол (Ronald Ernest "Ron" Paul) закликав громадян підписати розміщену на його офіційному сайті петицію з вимогою помилувати колишнього агента спецслужб США Едварда Сноудена, який розкрив секретну інформацію АНБ, повідомляє РИА Новости.

«Едвард Сноуден пожертвував своїм громадянством, джерелом доходу і свободою, розкривши світову шпигунську програму АНБ. Завдяки відважним діям однієї людини, американці тепер знають про кричущі дії уряду по шпигунству за ними», - йдеться у відеозверненні Пола, опублікованому на сайті політика.

Він закликав прихильників підписати петицію, яка передбачає повернення Сноудена у США до того, як закінчиться термін дії наданого йому притулку в РФ.

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«Рон Пол вимагає, щоб Едварду Сноудену було надано помилування. Підпишіть петицію. Повернемо Едварда додому», - йдеться в заяві Пола на сайті. У відеозверненні Пол зазначив, що підписавши петицію, ви скажете американському уряду, що Сноуден заслуговує права приїхати додому «без страху бути підданим переслідувань або взятим під варту».

Пол - відомий у США політик. Він працював у конгресі США з 1997 по 2013 рік і брав участь у двох президентських перегонах.

Сноуден у червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали про програми стеження спецслужб США і Великобританії. За даними АНБ, у розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня минулого року перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У серпні 2013 року він отримав притулок у Росії терміном на рік.