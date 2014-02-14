Екс-конгресмен США закликав помилувати Сноудена
Колишній американський конгресмен закликав підписати петицію про помилування колишнього агента спецслужб США Едварда Сноудена.
Колишній американський конгресмен Рон Пол (Ronald Ernest "Ron" Paul) закликав громадян підписати розміщену на його офіційному сайті петицію з вимогою помилувати колишнього агента спецслужб США Едварда Сноудена, який розкрив секретну інформацію АНБ, повідомляє РИА Новости.
«Едвард Сноуден пожертвував своїм громадянством, джерелом доходу і свободою, розкривши світову шпигунську програму АНБ. Завдяки відважним діям однієї людини, американці тепер знають про кричущі дії уряду по шпигунству за ними», - йдеться у відеозверненні Пола, опублікованому на сайті політика.
Він закликав прихильників підписати петицію, яка передбачає повернення Сноудена у США до того, як закінчиться термін дії наданого йому притулку в РФ.
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«Рон Пол вимагає, щоб Едварду Сноудену було надано помилування. Підпишіть петицію. Повернемо Едварда додому», - йдеться в заяві Пола на сайті. У відеозверненні Пол зазначив, що підписавши петицію, ви скажете американському уряду, що Сноуден заслуговує права приїхати додому «без страху бути підданим переслідувань або взятим під варту».
Пол - відомий у США політик. Він працював у конгресі США з 1997 по 2013 рік і брав участь у двох президентських перегонах.
Сноуден у червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали про програми стеження спецслужб США і Великобританії. За даними АНБ, у розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня минулого року перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У серпні 2013 року він отримав притулок у Росії терміном на рік.