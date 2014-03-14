У Великобританії розбився вертоліт: є загиблі

За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло в четвер о 19:30 за місцевим часом (21:30 четверга кск). Ніхто з місцевих жителів не постраждав, передає РИА Новости.

При катастрофі вертольота загинули чотири людини

Встановлено, що вертоліт був цивільним. Одна з основних версій катастрофи - туман.

В даний час ведеться розслідування інциденту.