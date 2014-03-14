У Великобританії розбився вертоліт: є загиблі
04:04, 14 березня 2014Світ
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Вертоліт розбився в графстві Норфолк на сході Великобританії
За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло в четвер о 19:30 за місцевим часом (21:30 четверга кск). Ніхто з місцевих жителів не постраждав, передає РИА Новости.
При катастрофі вертольота загинули чотири людини
Встановлено, що вертоліт був цивільним. Одна з основних версій катастрофи - туман.
В даний час ведеться розслідування інциденту.
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