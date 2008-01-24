Ющенко: Росія досі не ратифікувала Угоду про вільну торгівлю

Український президент Віктор ЮЩЕНКО висловлює жаль, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Росією досі не ратифікована Держдумою Російської Федерації.

"Я жалкую про те, що в контексті українсько-російських відносин договір про зону вільної торгівлі, який був підписаний і Росією і Україною в 1993 році, до сьогодні не ратифікований Держдумою", - сказав В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Давосі (Швейцарія) у четвер.

На його думку, ратифікація цього договору була б "кращою відповіддю щодо оптимізації двосторонніх торговельно-економічних відносин".

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що найближчим часом Україна і Росія переглянуть графік вирішення питання щодо вилучення окремих груп товарів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на сьогодні існує графік вирішення проблемних питань, що стосуються обмежень і вилучень окремих груп товарів. Зокрема, зазначив він, планувалося, що питання, що стосується цукру, буде вирішено в 2011 році, тютюну і спирту – в 2009-2010 роках. "Я думаю, що ми разом із Російською Федерацією сядемо за ці переговори, переглянемо цей графік, оптимізуємо його", - сказав Президент.