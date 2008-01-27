У Туреччині зійшов з колії пасажирський потяг: є жертви

12:52, 27 січня 2008
Світ
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Два вагони перекинулися

Щонайменше вісім чоловік загинули і 21 поранений в Туреччині черз сходження з колії потягу з пасажирами, повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією телеканалу NTV, потяг, який прямував із Стамбула в Денізлі на півдні Туреччини, з невідомих поки що причин зійшов з колії в міста Кютах’я. Два вагони перекинулися.

Потерпілі доставлені в місцеві лікарні, кілька чоловік у тяжкому стані, зазначає NEWSru.

За даними поліції, всі потерпілі й загиблі - турецькі громадяни. У потягу знаходилося понад 700 пасажирів

 

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