У Туреччині зійшов з колії пасажирський потяг: є жертви
12:52, 27 січня 2008Світ
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Два вагони перекинулися
Щонайменше вісім чоловік загинули і 21 поранений в Туреччині черз сходження з колії потягу з пасажирами, повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією телеканалу NTV, потяг, який прямував із Стамбула в Денізлі на півдні Туреччини, з невідомих поки що причин зійшов з колії в міста Кютах’я. Два вагони перекинулися.
Потерпілі доставлені в місцеві лікарні, кілька чоловік у тяжкому стані, зазначає NEWSru.
За даними поліції, всі потерпілі й загиблі - турецькі громадяни. У потягу знаходилося понад 700 пасажирів
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