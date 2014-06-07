Біля парламенту Болгарії пройшла акція проти співпраці з Газпромом - ЗМІ
16:11, 07 червня 2014Світ
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Активісти розписали загородження біля парламенту Болгарії написами "Геть, слуги Газпрому!".
У Болгарії протестують проти Газпрому / noresharski.com
Про це повідомляє Тимчук з посиланням на ЗМІ Болгарії.
Акція - проти спроб окремих політичних сил в Болгарії відновити участь у російському "Південному потоці". Двоє учасників акції затримані на 24 години.
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Нагадуємо, Європейська комісія протягом місяця очікує від уряду Болгарії відповіді на звернення Брюсселя призупинити будівництво "Південного потоку" і нагадують про необхідність виконувати європейські закони.
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