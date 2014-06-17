Загострення протистояння в Іраці

Підходячи ближче до столиці Іраку Багдаду, вони являють собою все більшу небезпеку, проголошуючи своєю головною метою встановлення халіфату в державі.

«Ісламська держава Іраку і Леванту» організована в 2006 році і довгий час була відгалуженням «Аль-Каїди», яка відмовилася від угруповання в цьому році. Бойовики «Ісламської держави Іраку і Леванту» відрізняються особливою жорстокістю. У захоплених містах вони влаштовують публічні страти.