Загострення протистояння в Іраці
13:26, 17 червня 2014Світ
0 0
Протягом останніх днів бойовики джихадистської організації «Ісламська держава Іраку і Леванту» захоплюють іракські міста і села. Напруга в державі дедалі зростає.
Підходячи ближче до столиці Іраку Багдаду, вони являють собою все більшу небезпеку, проголошуючи своєю головною метою встановлення халіфату в державі.
«Ісламська держава Іраку і Леванту» організована в 2006 році і довгий час була відгалуженням «Аль-Каїди», яка відмовилася від угруповання в цьому році. Бойовики «Ісламської держави Іраку і Леванту» відрізняються особливою жорстокістю. У захоплених містах вони влаштовують публічні страти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter