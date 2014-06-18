Прем'єр Шотландії зустрівся з українською громадою, обуреною його захопленням Путіним

Зустріч провели після того, як українці заявили, що "ображені, збентежені та засмучені" висловлюваннями Салмонда про Путіна, передає видання Herald Scotland.

Раніше шотландський урядовець розповів в інтерв'ю, що захоплюється "деякими аспектами" російського президента.

Після висловлення обурення місцевим Об'єднанням українців Салмонд провів особисті зустрічі з членами громади та консулом Михайлом Осначем у резиденції шотландського уряду.

Читайте такожУкраїнці Італії створили Римську сотню, готову воювати за Україну"Сьогоднішня зустріч з членами української спільноти Шотландії була теплою та конструктивною. Я знову повторив, що позиція шотландського уряду - підтримка та солідарність з народом України, так само як співчуття тим українцям у Шотландії, хто переймається за свої родини та друзів удома", - розповів Салмонд після зустрічі.

Також він нагадав, що написав листа новообраному президенту України Петру Порошенку, і що "шотландський уряд дав чітко зрозуміти, що не сприймає жодних спроб розділити Україну та закликає Росію утриматися від військових дій".