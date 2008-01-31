Вибух у Стамбулі: 17 загиблих, 60 поранених

У найбільшому місті Туреччини – Стамбулі - в результаті вибуху 17 чоловік загинули і 62 - поранені.

Як передає ІТАР-ТАСС, вибух прогримів сьогодні вранці в районі Зейтінбурну в п`ятиповерховій будівлі ділового центру, де розташовувалася текстильна фабрика і більш як 130 офісів різних місцевих компаній.

За версією слідства, причиною інциденту міг стати витік побутового газу, що спровокував вибух опалювального котла. Разом з тим, представники газової компанії, що обслуговує місто, заявили, що цей район не було підключено до газових комунікацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зараз з`ясовується громадянство загиблих і постраждалих в результаті вибуху.