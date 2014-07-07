ЗМІ: Російських депутатів охопила жага забороняти

Ось уже майже як тиждень під забороною знаходиться спокуслива жіноча білизна, під цензурою опинилася нецензурна лексика, що може пролунати з кіноекранів чи сцени, а інтернет у Росії уже незабаром може лишитися тільки російський, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

На знак протесту проти штрафів за лайку у кіно, книгах, фільмах та естраді вокалістка "Ленінграду" на московському концерті роздягається до самих трусів. Мережева жіноча білизна тепер теж поза законом, бо не відповідає технологічним стандартам - вона недостатньо вбирає вологу.

Читайте такожУ Митному союзі заборонили мереживну білизнуЛайку заборонили одночасно з білизною, і на фестивалі "Нашествие" цієї неділі Сергій Шнуров, напевно, наспівав на п'ятдесят тисяч рублів. Це близько 18 тисяч гривень штрафу, який за новоухваленим федеральним законом має сплатити хуліганська юридична особа група "Леніград".

Цей же закон позбавить прокатної ліцензії високочоле фестивальне кіно, прикрашене надто народною мовою.

Читайте такожПутін заборонив лайку в кіно і на концертахТак, зразковому інтелігенту Андрію Звягінцеву аплодують Канни за найкращий сценарій фестивалю до стрічки "Левіафан". Проте чи зможе він тепер показати фільм у Росії, невідомо, бо там присутня лайка. Нікіта Міхалков, який, до речі, виступає за художній мат, хотів відкрити "Левіафаном" свій Московський кінофестиваль, але змушений був розпочинати із документальної стрічки про хокей.

Держдума навішує залізну завісу і на єдине джерело вільнодумства - інтернет. За перепост зі сторінки Правого Сектору в Челябінську, наприклад, відкрили кримінальне провадження проти місцевого політика.

Утім, за два роки висловлюватись у соцмережах у росіян не буде не те що бажання, а й можливості. За новим законом, будь-які дані про російських користувачів інтернет-компанії зможуть зберігати тільки на території самої Росії. Це може закрити для росіян популярні букінги, інтернет-магазини, фейсбук і твіттер. Усі ці іноземні слова, до речі, депутати теж намагалися заборонити - поки що не вийшло.