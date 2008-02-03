На виборах президента Сербії активніше за всіх голосують белградці

На другому турі президентських виборів у Сербії на 14.00 проголосували 33,91% виборців - проти 32,8% в цей же час в першому турі, йдеться в повідомленні Республіканської виборчої комісії (РВК).

Дільниці для голосування на території Сербії відкриті з 7 до 20 години.

За показниками явки лідирує столиця, де, за інформацією РВК, на 14.00 проголосували 34,8% виборців. Менше за все голосують у Косові - 26%.

Інцидентів на виборчих ділянках поки не зафіксовано.

На відміну від першого туру виборів, в другому, згідно з чинним законодавством, немає так званого "порогу явки". Переможець визначається простою більшістю голосів.

Сьогодні близько 6,7 млн. громадян Сербської республіки, що мають право голосу, визначать долю президентського мандата, який виборють проєвропейський кандидат - нинішній глава держави Борис ТАДИЧ, - і проросійський кандидат від Сербської радикальної партії Томіслав НІКОЛИЧ.