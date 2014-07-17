Путін спростував повернення потужного радянського центру розвідки на Кубі
09:59, 17 липня 2014Світ
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Володимир Путін спростував інформацію про те, що Росія і Куба домовилися про відновлення роботи радіоелектронного розвідувального центру в Лурдесі, від якого Москва відмовилася 13 років тому.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости.
«Нічого жалюгіднішого немає, ми здатні вирішити поставлені в галузі обороноздатності завдання без цього компонента, тут немає нічого незвичайного», - заявив російський лідер.
Раніше ЗМІ повідомили, що Росія і Куба досягли остаточної домовленості щодо повернення в користування РФ радіоелектронного розвідувального центру, розташованого всього в 250 кілометрах від узбережжя США, що дозволяє контролювати радіо - і телефонний зв'язок на більшій частині території цієї держави.
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