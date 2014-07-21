Malaysia Airlines може стати банкрутом - джерело

Авіакомпанія Malaysia Airlines, пасажирський літак якої був збитий проросійськими бойовиками на території України 17 липня, представить на цьому тижні план реструктуризації.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Lenta.ru.

Читайте такожРятувальники знайшли 272 тіла загиблих в катастрофі Boeing-777План реструктуризації буде представлений державному інвестиційному фонду Khazanah Nasional Bhd., який контролює 69,4 відсотка акцій авіакомпанії. Джерело агентства повідомляє, що серед можливих пропозицій - приватизація Malaysia Airlines або її банкрутство.

У червні 2014 року фонд Khazanah Nasional Bhd. заявляв про необхідність реструктуризації Malaysia Airlines через фінансові проблеми. З 2011-го збитки авіаперевізника перевищили 1,4 мільярда доларів. За останні дев'ять місяців ринкова вартість Malaysia Airlines знизилася приблизно на 40 відсотків.