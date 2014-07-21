Malaysia Airlines може стати банкрутом - джерело
Після катастрофи «Боїнга» під Донецьком акції компанії впали на 13 відсотків.
Авіакомпанія Malaysia Airlines, пасажирський літак якої був збитий проросійськими бойовиками на території України 17 липня, представить на цьому тижні план реструктуризації.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Lenta.ru.
Читайте такожРятувальники знайшли 272 тіла загиблих в катастрофі Boeing-777План реструктуризації буде представлений державному інвестиційному фонду Khazanah Nasional Bhd., який контролює 69,4 відсотка акцій авіакомпанії. Джерело агентства повідомляє, що серед можливих пропозицій - приватизація Malaysia Airlines або її банкрутство.
У червні 2014 року фонд Khazanah Nasional Bhd. заявляв про необхідність реструктуризації Malaysia Airlines через фінансові проблеми. З 2011-го збитки авіаперевізника перевищили 1,4 мільярда доларів. За останні дев'ять місяців ринкова вартість Malaysia Airlines знизилася приблизно на 40 відсотків.