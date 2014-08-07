Заборона на ввезення продуктів з Європи вдарить по пересічних росіянах - Нємцов

Про це УНІАН сказав російський опозиціонер Борис Нємцов.

«40% продовольства в Росії - імпорт. В основному, з Європи, менше - з Америки. Санкції, які ввів Путін, ударять по громадянах нашої країни сильніше, ніж прийняті до цього часу санкції Заходу. Причому, якщо західні санкції стосувалися в основному олігархів і чиновників, то путінські стосуються пересічних громадян. Зростання цін і зниження якості продукції ударять саме по них», - сказав Нємцов.

Він підкреслив, що Путін хоче покарати Захід, але нічого не вийде, оскільки частка експорту сільськогосподарської продукції з Європи до Росії становить лише 0,1% від ВВП Європи.

«Неприємно, звичайно, але не смертельно», - сказав він.

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За словами Нємцова, від цього рішення є і побічні ефекти.

«Один із них - розвал Митного союзу. Очевидно, що Білорусь і Казахстан під санкціями Путіна не підпишуться. Сірий імпорт до Росії з цих країн змусить режим упроваджувати торговельні бар'єри з союзниками. І МС перестане існувати», - сказав він.

Нємцов підкреслив, що у виграші опиниться, як завжди Китай, а також Ізраїль і країни Латинської Америки, а у програші - російський народ.

«Це вони називають захистом національних інтересів. Тільки чиїх? Китаю? Ізраїлю? Бразилії? Кого завгодно - тільки не Росії», - упевнений Нємцов.

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації», яким забороняється протягом року ввозити на територію РФ окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, які ввели проти РФ санкції.

За агресію проти України санкції проти Росії ввели країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Швейцарія, Австралія та інші.

7 серпня прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції. «Я підписав постанову уряду. Росія вводить повну заборону на постачання яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.