Парламент Таїланду обрав прем'єр-міністром генерала

08:31, 21 серпня 2014
Світ
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Парламент Таїланду - національна законодавча асамблея, сформована військовим урядом, обрала прем'єр-міністром країни генерала Праюта Чан-Оча.

REUTERS

Він був єдиним кандидатом на цю посаду і набрав більше 50% голосів. Вибори були показані в прямому ефірі на державному телеканалі, передає ІТАР-ТАСС.

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Призначення на посаду має пройти формальну процедуру схвалення королем Таїланду Пумипоном Адульядетом.

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