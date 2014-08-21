Парламент Таїланду обрав прем'єр-міністром генерала
08:31, 21 серпня 2014Світ
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Парламент Таїланду - національна законодавча асамблея, сформована військовим урядом, обрала прем'єр-міністром країни генерала Праюта Чан-Оча.
REUTERS
Він був єдиним кандидатом на цю посаду і набрав більше 50% голосів. Вибори були показані в прямому ефірі на державному телеканалі, передає ІТАР-ТАСС.
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Призначення на посаду має пройти формальну процедуру схвалення королем Таїланду Пумипоном Адульядетом.
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