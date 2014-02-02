ЦВК Таїланду відмовилася оголосити результати виборів у країні

ЦВК Таїланду відмовився оголосити результати дострокових парламентських виборів, які відбулися 2 лютого. Як пояснили в комісії, голосування на 10,8 відсотках дільниць було зірвано з незалежних від них причин. Про це повідомляєЛента.ру з посиланням на BBC News.

Підсумки виборів ЦВК пообіцяла оголосити після 23 лютого. До цього часу влада проведе додаткове голосування на дільницях, що залишилися.

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Голосування було зірване опозиціонерами в південних регіонах країни. Як зазначає портал, активісти або повністю блокували ділянки, або заважали різними шляхами ходу голосування. Одночасно з цим у південних регіонах проходили численні заворушення.

Лідери опозиції раніше обіцяли зірвати вибори, оскільки вони впевнені, що на них переможе правляча партія. На думку супротивників влади, чиновники зможуть заручитися підтримкою сільських жителів за допомогою популістських прийомів. Зрив голосування дозволить опозиціонерам згодом оскаржити результати виборів.

Тайська влада оголосила про дострокові вибори в надії, що це зможе заспокоїти протести, які тривають у країні з листопада 2013 року. Для проведення голосування наприкінці січня в країні на два місяці оголосили режим надзвичайної ситуації, що ще більше посилило протестні настрої.

Акції опозиції почалися в минулому році через плани влади оголосити амністію, під яку зміг би потрапити Таксин Чинават, брат нинішнього прем'єра Їнглак Чинават. Його було повалено в 2006 році, після чого втік з країни.