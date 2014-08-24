В Абхазії проходять дострокові вибори президента

Також відкрито 3 дільниці за межами Абхазії - в Москві, Черкеську і Стамбулі, передає ІТАР-ТАСС.

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За вищу посадуборються 4 кандидати - Аслан Бжанія, Леонід Дзапшба, Мераб Кішмарія і Рауль Хаджимба. Дострокові вибори глави держави проводяться у зв'язку з відставкою за вимогою опозиції колишнього президента Олександра Анкваба.

За виборами президента спостерігають представники 24 країн світу. Міжнародні спостерігачі відвідують різні райони Абхазії.