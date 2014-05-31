Парламент Абхазії призначив дострокові вибори президента на 24 серпня

«За» проголосували 24 з 25 присутніх депутатів. Всього в абхазькому парламенті 35 депутатів, більшість з них представляють опозиційні сили, передає РИА Новости.

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Як йдеться в постанові парламенту, «відповідно до частини 2 статті 67 конституції Республіки Абхазії і частиною 2 статті 6 конституційного закону Республіки Абхазії «Про вибори президента Республіки Абхазія» призначити дострокові вибори президента республіки на 24 серпня 2014».

Також парламент Абхазії поклав обов`язки президента республіки на спікера Народних зборів Валерія Бганба.

«Відповідно до статті 66 та частини 1 статті 67 конституції Абхазії до виборів нового президента Республіки Абхазія покласти повноваження та обов`язки президента Абхазії на спікера Народних зборів парламенту Валерія Бганбу», - йдеться в постанові парламенту.

Як наголошується в документі, призначення дострокових виборів, а також призначення виконуючого обов`язки глави республіки приймається у зв`язку з нездатністю президента Олександра Анкваба здійснювати свої обов`язки і повноваження, а також керуючись постановою парламенту Абхазії від 29 травня про оголошення вотуму недовіри прем`єр -міністру.

Увечері у вівторок представники опозиції після багатотисячного мітингу в Сухумі встановили контроль над будівлею абхазької адміністрації і заявили, що беруть у свої руки тимчасове управління республікою. Парламент Абхазії в четвер оголосив вотум недовіри прем`єру, а президенту запропонував добровільно скласти повноваження.