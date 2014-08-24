Папа Римський привітав українців з Днем Незалежності

Папа Римський Франциск передав поздоровлення президентові України Петру Порошенко з нагоди 23-ї річниці незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Голова Римської католицької церкви висловив президенту та всім українцям «сердечні побажання благополуччя та миру».

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«В нинішній ситуації я хочу побажати, щоб український народ зміг прямувати дорогою розвитку, примирення та миру. Прошу Всемогутнього Бога, щоб Він щедро поблагословив усіх мешканців країни, а також керівників, даруючи їм ласку жити у злагоді та братерстві», - зазначив Пара Римський у своєму привітанні.