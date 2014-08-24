Папа Римський привітав українців з Днем Незалежності
14:19, 24 серпня 2014Світ
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Папа Римський у привітанні з нагоди Дня Незалежності побажав українцям благополуччя та миру.
REUTERS
Папа Римський Франциск передав поздоровлення президентові України Петру Порошенко з нагоди 23-ї річниці незалежності України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Голова Римської католицької церкви висловив президенту та всім українцям «сердечні побажання благополуччя та миру».
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«В нинішній ситуації я хочу побажати, щоб український народ зміг прямувати дорогою розвитку, примирення та миру. Прошу Всемогутнього Бога, щоб Він щедро поблагословив усіх мешканців країни, а також керівників, даруючи їм ласку жити у злагоді та братерстві», - зазначив Пара Римський у своєму привітанні.
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