Сьогодні Україна святкує 23-ю річницю Незалежності

Сьогодні Україна святкує День Незалежності.

23 роки тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Спеціально до Дня Незалежності України у центрі Києві пройде військовий парад, в якому візьмуть участь 120 учасників АТО.

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«На відміну від багатьох попередніх, нинішній військовий парад буде проходити в умовах, коли країна у вкрай складних умовах захищає східний кордон. Тому досить символічно буде проходження по Хрещатику 24 серпня зведеної «коробки» АТО, куди увійшли 120 учасників бойових дій на сході», - йдеться в повідомленні Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Також 24 серпня, після проведення офіційних урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, в Києві відбудеться низка різноманітних святкових заходів: парад вишиванок, вітрильна регата і салют.