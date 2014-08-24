Сьогодні Україна святкує 23-ю річницю Незалежності
Сьогодні в Україні святкують День Незалежності. Це офіційне свято, що відзначається щороку 24 серпня.
Сьогодні Україна святкує День Незалежності.
23 роки тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
Спеціально до Дня Незалежності України у центрі Києві пройде військовий парад, в якому візьмуть участь 120 учасників АТО.
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«На відміну від багатьох попередніх, нинішній військовий парад буде проходити в умовах, коли країна у вкрай складних умовах захищає східний кордон. Тому досить символічно буде проходження по Хрещатику 24 серпня зведеної «коробки» АТО, куди увійшли 120 учасників бойових дій на сході», - йдеться в повідомленні Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.
Також 24 серпня, після проведення офіційних урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, в Києві відбудеться низка різноманітних святкових заходів: парад вишиванок, вітрильна регата і салют.