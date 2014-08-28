Ізраїль та палестинські бойовики одночасно оголосили про перемогу у секторі Газа

Ізраїль і угруповання «Хамас» водночас декларують перемогу в конфлікті, який точився у секторі Газа від початку липня, повідомляє Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив 27 серпня, що «Хамас» «не досяг виконання жодної зі своїх вимог».

У секторі Газа натомість бойовики в масках зібралися на руїнах будинків і продемонстрували кулемети, міномети і ракети.

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26 серпня сторони домовилися про «безстрокове» припинення вогню. Ця угода поклала край бойовим діям, внаслідок яких загинули понад 2100 людей, головно палестинці.

Чиновники Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомили, що до сектору Газа увійшла одна з гуманітарних колон. Доправлених до зони конфлікту харчів вистачить, щоб прогодувати 150 тисяч людей протягом п’яти днів.