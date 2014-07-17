Влада Ізраїлю і ХАМАС домовилися про перемир'я в секторі Газа

Про це повідомив високопоставлений представник ізраїльської сторони, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Компромісу було досягнуто на переговорах у Єгипті.

Про угоду було оголошено під час 5-годинного перемир'я в Газі, оголошеного з гуманітарних причин. Проте Ізраїль заявляє, що за цей час з Гази було запущено три снаряди.

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Як повідомляв УНІАН, 8 липня ізраїльська армія оголосила про початок повномасштабної операції проти бойовиків у секторі Газа у відповідь на безперервний обстріл з території палестинського анклаву.

Перша з листопада 2012 року кампанія проти правлячого в Газі ісламістського руху ХАМАС дістала назву «Захисний рубіж».

З початку року бойовики, за підрахунками військових, випустили по Ізраїлю понад 450 ракет. Обстріл активізувався у середині червня, коли на Західному березі річки Йордан, іншій частині палестинських територій, почалися пошуки трьох ізраїльських підлітків і арешти активістів руху ХАМАС, звинуваченого у їх викраденні і вбивстві.