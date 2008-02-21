У Москві застрелився глава управління Міноборони РФ

Начальник квартирно-експлуатаційного управління Міноборони генерал-полковник Віктор Власов покінчив життя самогубством.

Як повідомили джерела в силових структурах, за попередніми даними, високопоставлений військовий застрелився у своєму кабінеті в Москві.

Офіційні представники Міноборони і Головної військової прокуратури Росії поки не коментують цю інформацію.

Газета.ру