Російським пенсіонерам радять не заздрити "стареньким з ЄС"

Про це йдеться в заяві на його офіційному сайті.

"Калінінградці звикли бачити іноземних бабусь і дідусів, які безтурботно прогулювалися біля моря, пили запашну каву в ресторанах на узбережжі. Сивочолі дідусі з країн Європейського союзу охоче розповідають про своє життя на пенсії, багато з них можуть собі дозволити подорожувати як мінімум два рази на рік. Але ніхто не питає, скільки їм довелося працювати, щоб у глибокій старості вести такий спосіб життя", - наголошується в заяві.

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В ПФ пенсіонерам пояснюють, як в ЄС складно допрацювати до пенсії, і що вона нібито маленька.

"Наприклад, в Німеччині і чоловіки і жінки виходять на пенсію в 65 років і три місяці, а до 2031 року цю планку піднімуть до 67 років. Німецькі фрау працюють ще 10 років, тоді як росіянки вже збирають документи для призначення пенсії. А якщо звернути увагу на наших найближчих сусідів, то ми побачимо, що старші пани і пані живуть на пенсії досить скромно, і Канари їм тільки сняться", - сказано в заяві.