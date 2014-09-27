США розпочали нову серію авіаударів по Сирії

"Я готовий підтвердити, що Сполучені Штати продовжують проводити повітряні операції в Сирії", - заявило агентству Франс Прес джерело в Пентагоні, яке побажало зберегти анонімність.

Співрозмовник агентства не повідомив більш детальну інформацію, однак підкреслив, що військова присутність США на території САР тепер носить майже постійний характер, пише РИА Новости.

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США на цьому тижні почали авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії, з серпня аналогічна операція проходить в Іраку. "Ісламська держава" проголосила "халіфат" на захоплених територіях Сирії та Іраку влітку цього року.