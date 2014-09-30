США домовилися з Афганістаном про розміщення своїх військ

17:17, 30 вересня 2014
Світ
0 0

Новий уряд Афганістану затвердив документ, який дозволяє скороченому контингенту американських військ залишитися в країні після 2014 року.

REUTERS

Двостороння угода з безпеки було підписано радником нового президента Афганістану Ашрафа Гані та послом США в Кабулі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Попередник Гані на президентському посту Хамід Карзай відмовився підписувати цю угоду.

Читайте такожСША розпочали нову серію авіаударів по СиріїВідповідно до умов угоди, в Афганістані залишаться 9800 американських військових. У той же час більша частина військового контингенту НАТО залишать Афганістан до кінця цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter