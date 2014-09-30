США домовилися з Афганістаном про розміщення своїх військ

Двостороння угода з безпеки було підписано радником нового президента Афганістану Ашрафа Гані та послом США в Кабулі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Попередник Гані на президентському посту Хамід Карзай відмовився підписувати цю угоду.

Читайте такожСША розпочали нову серію авіаударів по СиріїВідповідно до умов угоди, в Афганістані залишаться 9800 американських військових. У той же час більша частина військового контингенту НАТО залишать Афганістан до кінця цього року.