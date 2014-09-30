США домовилися з Афганістаном про розміщення своїх військ
17:17, 30 вересня 2014Світ
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Новий уряд Афганістану затвердив документ, який дозволяє скороченому контингенту американських військ залишитися в країні після 2014 року.
REUTERS
Двостороння угода з безпеки було підписано радником нового президента Афганістану Ашрафа Гані та послом США в Кабулі, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Попередник Гані на президентському посту Хамід Карзай відмовився підписувати цю угоду.
Читайте такожСША розпочали нову серію авіаударів по СиріїВідповідно до умов угоди, в Афганістані залишаться 9800 американських військових. У той же час більша частина військового контингенту НАТО залишать Афганістан до кінця цього року.
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