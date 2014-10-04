Бойовики ІД обезголовили британця

У п'ятницю угруповання розповсюдила відеозапис, на якому показано обезголовлення Хеннінга, повідомляє Голос Америки.

Відео було знято та розміщено таким же чином, як попередні страти заручників з країн Заходу. На відео також звучить загроза, що джихадисти страчують ще одного полоненого, імовірно американця.

Якщо достовірність цього відеозапису буде підтверджена, то Хеннінг стане четвертим страченим настільки варварських способом: раніше джихадисти обезголовили громадянина Великобританії Девіда Хэйнса (він був співробітником гуманітарної організації) і двох американських журналістів - Джеймса Фолі і Стівена Сотлоффа.

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Влада Великобританії заявила, що працюють над перевіркою відеозапису. Прем'єр-міністр Девід Кемерон опублікував повідомлення в соціальній мережі «Твіттер»: «Жорстоке вбивство Алана Хеннінга (бойовиками) ІДІЛ показують, наскільки варварські методи застосовують ці терористи. Я думаю про його дружину і їхніх дітей».

«Ісламська держава» заявила, що страта проведена як помста за авіаудари, які завдає по їх позиціях міжнародна коаліція на чолі із США.

Хеннінг був викрадений торік у Сирії, він супроводжував конвой з гуманітарною допомогою.