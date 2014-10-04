Євросоюз введе біометричні візи для росіян

Євросоюз введе в квітні 2015 року процедуру біометрії для росіян на отримання шенгенської візи, повідомляє ТАСС з посиланням на апарат єврокомісара з внутрішніх справ Сесілії Мальмстрем.

"ЄС планує з наступного року вести в експлуатацію в Росії візову інформаційну систему (ВІС), яка передбачає, зокрема, зняття біометрії. Точної дати введення процедури поки немає, але в даний час це планується зробити в квітні 2015 року", - сказала представник Мальмстрем - Тове Ернст.

За її словами, формальне рішення про дату набрання чинності біометрії повинно бути прийнято Єврокомісією. "Рішення ЄК буде засноване на технічній готовності до запуску процедури всіх країн-членів Євросоюзу. І як тільки визначиться дата, всі шенгенські консульства будуть зобов'язані з цього дня приступити до реалізації нововведення", - пояснила вона.

Запровадження нової системи не буде мати ніякого відношення до санкцій ЄС проти Росії. "ВІС розроблена не тільки для Росії. Її застосування почалося в 2011 році - система діє вже на Близькому Сході, в Північній Африці, Південній Африці, Південній Америці, Центральній Азії, Південно-Східної Азії, Центральній Америці, Північній Америці, а також у країнах Карибського басейну і Океанії. Цю систему слід розглядати як частину тенденції у світовій візовій практиці", - розповіла Тове.

За словами речника єврокомісара, процедура отримання шенгенської візи після нововведення буде не такою складною, як може здатися на перший погляд. Йти в консульство росіянам треба буде тільки при першій подачі на візу. Внесені у ВІС біометричні дані будуть зберігатися протягом п'яти років і копіюватися під час подання наступних заяв на візу.

"При подачі першої заяви візовий центр компетентної шенгенської країни створить досьє у ВІС з даними заявника: ім'я, громадянство, дата народження, рід зайнятості, номер паспорта, тип запитуваної візи, країну в'їзду, тривалість перебування, інформація про особу, яка запрошує, а також біометрію - кольорову фотографію і відбитки десяти пальців", - уточнила представник Мальмстрем.

У липні в Російському союзі туріндустрії (РСТ) заявили, що туроператори Росії стурбовані можливістю введення біометрії для отримання шенгенської візи.

Задовго до української кризи в ЄС сформувалася нечисленна, але настирлива група країн, яка виступає проти скасування віз з РФ.