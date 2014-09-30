ЄС залишив у силі санкції проти РФ

Про це сьогодні в Брюсселі по завершенню засідання Комітету постійних представників ЄС (COREPER) сказала представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Кочсьянчич, передає власний кореспондент УНІАН.

„На підставі оцінки Зовнішньої служби та Комісії, Комітет постійних представників сьогодні здійснює всебічний огляд ситуації в східній Україні. COREPER поділяє аналіз стосовно того, що у той час, як були зареєстровані обнадійливі події в політичному процесі і в реалізації деяких аспектів Мінського протоколу, деякі частини цього протоколу ще повинні бути виконані”, - сказала вона.

Косьянчич запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на місці та переглядати виконання Мінської протоколу. „ЄС нагадує про свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”, - наголосила вона.

Читайте такожКандидат у Єврокомісари з розширення політики сусідства вважає Україну своїм пріоритетом Представник Ештон додала, що ЄС знову підтвердив центральну роль, яку відіграє спеціальна місія спостерігачів ОБСЄ, і висловлює готовність, зокрема, забезпечити її необхідною людською та матеріальною підтримкою для виконання своїх завдань. „ЄС також буде посилювати свої гуманітарні зусилля та зусилля, спрямовані на реконструкцію в східній Україні. ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля з проведення реформ в Україні, в тому числі, шляхом реалізації Угоди про асоціацію, що становить основу договірних відносин між Україною та ЄС. ЄС також продовжуватиме свою активну взаємодії зі сторонами, щоб досягти мирного вирішення кризи в східній Україні”, - перерахувала вона.

Косьянчич у черговий раз підтвердила, що якщо ситуація на місці дозволить, Комісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків запропонують Раді висунути пропозиції про внесення змін, призупинити або скасувати набір санкцій, які в силі, повністю або частково.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону буде працювати спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську. Однак, на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення та сили АТО.

Сьогодні, 30 вересня, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що за час перемир'я (з 5 вересня) бойовики і армія РФ обстріляли українських військових більш як тисячу разів.

За його даними, в зоні бойових дій на Донбасі найнапруженіша ситуація зберігається в районі н.п. Донецьк, Мар’їнка, Нікішине, Щастя, Сміливе.