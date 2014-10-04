Японія підтвердила загибель ще 4 осіб в результаті виверження вулкана Онтаке
Влада японської префектури Нагано підтвердила загибель ще чотирьох людей в результаті виверження вулкана Онтаке, що розпочалося 27 вересня. Таким чином, загальна кількість жертв перевищила 50 осіб.
Як передає радіо Свобода, чотири тіла було знайдено поблизу вкритох попелом вершини Онтаке. Багато туристів перебували поблизу кратера, коли несподівано почалося виверження.
Поки невідомо, чи були четверо виявлених тіл в числі тих 16 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Влада повідомляє, що більшість загиблих стали жертвами каменепадів.
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