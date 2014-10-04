Японія підтвердила загибель ще 4 осіб в результаті виверження вулкана Онтаке

Як передає радіо Свобода, чотири тіла було знайдено поблизу вкритох попелом вершини Онтаке. Багато туристів перебували поблизу кратера, коли несподівано почалося виверження.

Поки невідомо, чи були четверо виявлених тіл в числі тих 16 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Влада повідомляє, що більшість загиблих стали жертвами каменепадів.

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