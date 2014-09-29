В Японії продовжують пошуки жертв виверження вулкана Онтаке

Роботи були перервані через викиди їдкого токсичного газу, повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше рятувальникизнайшли тіла 31 альпініста, які зникли після виверження вулкана. Їх виявили на горі, неподалік від вершини.

Загалом на початок виверження на горі перебувало кілька сотень туристів і альпіністів. Більшість з них встигли відійти у безпечне місце, проте деяким довелося ночувати на горі.

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