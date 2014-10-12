Через теракти в Багдаді загинули понад 50 осіб - ЗМІ

Серія терактів у Багдаді забрала життя понад 50 людей, постраждали понад 100.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на The New York Times.

У північній частині Багдада терорист-смертник активував вибуховий пристрій на багатолюдному ринку, в результаті загинули 14 людей, 27 поранені. Пізніше в різних районах вибухнули заміновані автомобілі, загинули понад 30 людей.

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У даний час жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибухи, але, імовірно, серію терактів могли здійснити представники «Ісламської держави», пишуть ЗМІ.

Раніше стало відомо, що жертвами трьох вибухів у Багдаді стали 30 осіб.