Каталонія відмовилася від референдуму про незалежність

Про це заявив глава регіону Артур Мас після десятигодинної зустрічі з керівниками трьох націоналістичних політичних партій, які виступають за відділення автономної області, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Глава Каталонії вважає, що голосування не може бути проведено через відсутність правових гарантій, передає El Pais. За його словами, влада автономної області має намір запропонувати громадянам альтернативні варіанти проведення опитування.

30 вересня влада Каталонії прийняли рішення призупинити підготовку до референдуму. При цьому прес-секретар уряду регіону Франсеск Хомс пояснив, що регіон продовжить боротьбу за незалежність.

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29 вересня Конституційний суд (КС) Іспанії на екстреному засіданні призупинив на п'ять місяців дію указу про проведення референдуму про незалежність Каталонії. З точки зору Мадрида, подібне опитування суперечить 1.2 статті основного закону держави та порушує права всіх жителів країни. Іспанія - унітарна держава, тому «питання суверенітету повинен вирішувати весь іспанський народ, а не жителі одного регіону», вважають представники кабінету міністрів.